تقرير إسرائيلي: الكابينت يصدق على اتفاق وقف النار في غزة

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، عصر اليوم الجمعة، بأن الكابينت صادق على الصفقة والحكومة تجتمع في الثالثة والنصف، وذلك وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية في خبر عاجل دون مزيد من التفاصيل بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الجمعة، أن "الإفراج عن المختطفين يمكن أن يتم بحلول يوم الأحد، بشرط موافقة مجلس الوزراء".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن عائلات الأسرى في إسرائيل طالبت الحكومة بإقرار صفقة الإفراج عن الأسرى التي تم التوصل إليها الليلة الماضية.

وكانت الأسماء الـ33 للأسرى الذين من المتوقع الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة قد تم نشرها في وقت سابق.

وأشار مسئولون قانونيون إلى أن المحكمة العليا ستتعامل مع أي دعاوى قضائية محتملة ضد الصفقة بسرعة، بما في ذلك في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد أفادت، اليوم الجمعة، ببدء اجتماعات القاهرة الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية.

وقال مسئول إسرائيلي إن الحكومة الأمنية الإسرائيلية بدأت اجتماعها للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين فيه.

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرا من الصمود والتحدي