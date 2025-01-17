انتحار طالب بكلية الحقوق في المنيا لمروره بحالة نفسية سيئة

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شهدت قرية تلة بمركز المنيا، إقدام طالب جامعي على الانتحار، لمروره بحالة نفسية سيئة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من أهالي القرية يفيد بالعثور على جثمان الشاب داخل منزله.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين أن الجثة لطالب بكلية الحقوق يدعى "م. ص."، طالب بالفرقة الثالثة.

وقررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، انتداب مفتش الصحة للكشف على الجثة.

وكشف تقرير الدكتور عماد عزت، كبير مفتشي صحة المنيا، أن الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة هو الخنق بقصد الانتحار.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب كان يمر بظروف نفسية صعبة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الحادث.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات.