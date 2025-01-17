شركة فيريكسبو السويسرية تنفي اتهامات أوكرانيا بشأن تعدين غير قانوني

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نفت شركة التعدين السويسرية "فيريكسبو" اليوم الخميس اتهامات أوكرانية ضد أربعة من كبار مديري شركتها الفرعية "فيريكسبو بولتافا ماينينج" فيما يتعلق بتعدين غير قانوني وبيع المخلفات الناتجة عن التعدين.

واستنادا إلى المعلومات الواردة بشأن جلسة الاستماع الأولى المرتقبة للقضية في المحكمة، قالت الشركة السويسرية إن الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام الأوكراني لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الشركة أن الشركة الفرعية التابعة لم تقم بأي مبيعات للمخلفات الناتجة عن تعدين ومعالجة خام الحديد منذ سبتمبر 2021.

وحاليا، يتم تداول سهم شركة فيريكسبو بقيمة 60ر102 بنس (53ر125 سنتا)، بزيادة قدرها 27ر4% في بورصة لندن.