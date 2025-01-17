ريال مدريد يعبر عقبة سيلتا فيجو ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بفوز صعب على حساب ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

تقدم ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 37، بعد هجمة مرتدة وصلت للنجم الفرنسي الذي سدد بقوة في شباك سيلتا فيجو، ثم أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للريال في الدقيقة 47 بعد تمريرة من إبراهيم دياز.

وبينما ظنت جماهير ريال مدريد أن المباراة تسير إلى نهايتها قلص جوناثان بامبا النتيجة لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 83، ثم عاد اللاعب ذاته وحصل على ركلة جزاء في الوقت القاتل، نفذها ماركوس ألونسو بنجاح في الدقيقة 90+1، لتذهب المباراة لوقات إضافية.

مر الشوط الإضافي الأول بذات التعادل، وفي الشوط الإضافي الثاني سجل البديل إندريك الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 108، بعدما استلم كرة من أردا جولير استدار وسددها بقوة في شباك سيلتا فيجو.

وفي الدقيقة 112 أكد الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي انتصار ريال مدريد بتصويبة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 119 عاد البرازيلي إندريك ووقع على الهدف الثاني له والخامس لفريقه بطريقة مميزة، بعدما استلم كرة على حدود مرمى سيلتا فيجو لعبها بالعقب من بين قدمي حارس المرمى.

وحدد الاتحاد الإسباني يوم الإثنين 20 يناير موعدًا لإجراء قرعة الدور ربع النهائي، في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، في قاعة «لويس أراجونيس» بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.