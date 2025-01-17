قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة دومينيكو تيديسكو من منصب المدير الفني للمنتخب، بعد إخفاقه في إعادة البريق للفريق، خلال الفترة القصيرة نسبيا التي قضاها معه.

وتم تعيين تيديسكو، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيطالية، مديرا فنيا لمنتخب بلجيكا في فبراير 2023، بهدف إعادة وضع الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) على المسار الصحيح.

وذلك بعد نهاية مخيبة للآمال، لحقبة سلفه الإسباني روبرتو مارتينيز في كأس العالم الأخيرة، التي استضافها قطر عام 2022.

وكشف اتحاد الكرة البلجيكي أن قراره بالسماح لتيديسكو بالرحيل، جاء بعد استمرار الأداء المخيب للفريق في (يورو 2024) بألمانيا، التي شهدت خروج الشياطين الحمر من دور الـ16 أمام فرنسا.

كما تواصلت النتائج الباهتة للفريق، خلال مشاركته في دوري أمم أوروبا العام الماضي، حيث فشل في بلوغ مرحلة خروج المغلوب بالمسابقة القارية.

وأوضح اتحاد الكرة البلجيكي أنه بصدد البحث عن بديل لتيديسكو، الذي سبق له تولى تدريب شالكه ولايبزيج الألمانيين، وسبارتاك موسكو الروسي.

ومن شأن رحيل تيديسكو أن يفتح باب العودة لمنتخب بلجيكا، أمام حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، الذي دخل في خلاف مع المدرب السابق للشياطين الحمر بشأن شارة القيادة، وابتعد عن الفريق الوطني.