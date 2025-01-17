لوفتهانزا تتخذ الخطوة الأولى في الاستحواذ على شركة الخطوط الجوية الإيطالية إيتا

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أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الجمعة، أنها اتخذت الخطوة الأولى نحو الاستحواذ على شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) المملوكة للدولة من خلال استكمال زيادة رأس المال المعتمدة بقيمة 325 مليون يورو (334 مليون دولار).

وبذلك، تكون لوفتهانزا قد ضمنت الاستحواذ على 41% من أسهم شركة إيتا، بينما لا تزال النسبة المتبقية مملوكة للدولة الإيطالية.

وتم الاتفاق مع الحكومة الإيطالية على الاستحواذ الكامل على شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا)، خليفة الخطوط الجوية الإيطالية (أليطاليا). وتشغل شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) 99 طائرة ويبلغ عدد موظفيها 5000 موظف.

وفي الخطوة الثانية، ستقوم شركة لوفتهانزا بالاستحواذ على حصة بنسبة 90%، ثم تستكمل عملية الاستحواذ بمجرد الاتفاق على الأرقام التشغيلية.