منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع غزل المحلة في حضور أبو ريدة

تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مع الفريق الأول بنادي غزل المحلة بدون أهداف في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم باستاد المحلة، في إطار استعدادات المنتخب لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار أبريل المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

وبدأ الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أسامة نبيه، المدير الفني المباراة بتشكيل ضم: عبد المنعم تامر في حراسة المرمي وأحمد سمير وأحمد عابدين ومعتز محمد ومحمود لبيب في خط الدفاع، وخالد ربيع وأحمد وحيد وأحمد خالد كباكا في خط الوسط، ومحمد رأفت ومحمد شرف وعمر فتحي "عموري" في خط الهجوم.

وجاءت المباراة قوية وحماسية من جانب الفريقين لتحقيق أقصى استفادة فنية، وحرص أسامة نبيه على منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وشهد المباراة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ووليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة الذي أهدى قميص ودرع النادي لأبو ريدة على هامش المباراة.