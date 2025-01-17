الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بن غفير يهدد بالانسحاب من الحكومة

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هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الخميس، بالخروج من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، إذا وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 1015 بتوقيت جرينتش.

ولم يؤكد نتنياهو الاتفاق بعد.

ومع بقاء بعض التفاصيل دون حل ، استمرت المفاوضات اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.

وتم تأجيل اجتماعات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي والحكومة بأكملها، التي كان من المقرر عقدها في الأصل اليوم الخميس.

ولا تزال هناك حاجة لموافقة هذه الهيئات على اتفاق غزة.