إزالة 5 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدمنهور

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على التصدي بكل حزم لكافة صور أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضحت عازر في بيان لها اليوم أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة أحمد فرغلي، نفذت حملات موسعة للتصدي لأعمال البناء المخالف بنطاق قرى دمنهور (شرنوب - دسونس أم دينار - نديبة).

وأسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم فك شدة خشبية لدور أول علوي بقرية شرنوب.

كما تم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لدور أول علوي مخالف بعزبة سلامة التابعة لقرية نديبة، وأيضًا إزالة مبنى على أرض زراعية بجوار كوبري المكنة التابعة لقرية البرنوجي بمساحة 80 مترًا تقريبًا، وإزالة مبنى مخالف بمساحة 60 مترًا تقريبًا في المهد بقرية نديبة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إزالة سور مبني بالطوب الأبيض على قطعة أرض أملاك دولة بقرية ناصر التابعة لدسونس أم دينار.

وأكدت الوحدة المحلية إزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين، بالتنسيق مع قسم التعديات بالوحدات القروية.

وشدد رئيس المدينة على النواب ورؤساء القرى ضرورة التصدي بكل حزم لكافة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو التبوير أو التجريف، وكذلك حالات البناء المخالف بدون ترخيص داخل أو خارج الحيز العمراني. كما أكد على سرعة إزالة هذه المخالفات في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع مصادرة الأدوات المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات القضائية المختصة.