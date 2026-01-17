30 ألفا و185 طالبا يؤدون امتحان اللغة العربية دون شكاوى في أسوان

أدى 30 ألفا و185 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية في محافظة أسوان؛ دون شكاوى.

وأكد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن 30 ألفا و185 طالبا وطالبة نظام (عام - لغات - رياضي - خاص - دمج)، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية، يأدوا امتحان اللغة العربية أمام 213 لجنة، بواقع 9320 طالبا وطالبة أمام 57 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و2249 طالبا وطالبة أمام 16 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و2216 طالبا وطالبة أمام 16 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و8096 طالبا وطالبة أمام 59 لجنة بإدارة كوم إمبو التعليمية، و8304 طلاب وطالبات أمام 65 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب يؤدون إمتحانهم "بنظام البوكليت"، حيث يوجد داخل كل لجنة 4 نماذج امتحانية مختلفة "أ – ب – ج – د" (نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف)، يتم توزيعها على الطلاب، بحيث يتسلم الطالب نموذج مخالف لزميله الذي يليه أو المجاور له، وتم دق رقم سري "كود" لكل لجنة امتحانية لمنع الغش، حيث أن لكل لجنة كود خاص بها للوصول إلى الطالب فى حالة الغش أو تصوير البوكليت، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.