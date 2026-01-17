صحة غزة: 8 وفيات بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن «إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1 شهيد جديد، و6 إصابات».

وأعلنت وفاة طفلة – تبلغ من العمر 27 يومًا - نتيجة البرد الشديد، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 8 وفيات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 464 شهيدًا، و1275 إصابة، و712 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأفادت بارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و548 شهيدًا، و171 ألفًا و353 إصابة.

ولفتت إلى إضافة 92 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 02/01/2026 إلى 16/01/2026.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



