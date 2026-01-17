تستعد مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لإطلاق فعاليات حملة التوعية القومية «365 يوم سلامة»، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، وحرصها على تعزيز ثقافة سلامة المرضى ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وتنطلق الحملة تحت شعار:«اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك»، وذلك ضمن جهود الإدارة العامة لسلامة المرضى التابعة للإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة، وفي إطار برنامج إشراك وتوعية المرضى وذويهم، باعتباره أحد المحاور الأساسية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة داخل المنشآت الصحية.

وفي هذا السياق، عقدت إدارة سلامة المرضى، تحت إشراف الدكتورة نهى الجمل مدير الإدارة، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث الاستعدادات الخاصة بانطلاق المبادرة، بمشاركة الدكتورة رانيا أبو الخير مدير إدارة الثقافة الصحية، وبحضور منسقي سلامة المرضى والثقافة الصحية بمختلف المناطق والإدارات الصحية والمستشفيات، حيث جرى استعراض خطة العمل وآليات التنفيذ وأدوار الفرق المشاركة خلال الفترة المقبلة.

وتهدف الحملة، الممتدة على مدار عام كامل، إلى ترسيخ مفهوم سلامة المرضى كثقافة يومية وممارسة تشاركية بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقّيها، من خلال نشر رسائل توعوية مبسطة ترفع وعي المرضى وذويهم بحقوقهم ومسئولياتهم، وتشجعهم على التواصل الفعّال مع الفرق الطبية بما يضمن دقة التشخيص وسلامة العلاج.

وتتضمن الحملة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها الاستخدام الآمن للأدوية والحد من الأخطاء الدوائية، والوقاية من العدوى عبر الالتزام بالممارسات الصحية السليمة، والجراحات الآمنة من خلال التوعية بالإجراءات التأكيدية قبل وبعد العمليات، إلى جانب التعريف بحقوق المريض وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرار العلاجي.

ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ الميداني للحملة داخل المنشآت الصحية اعتبارًا من غدٍ السبت الموافق 17 يناير 2026، من خلال أنشطة التوعية والتثقيف الصحي، إلى جانب نشر الرسائل الإرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرسمية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المديرية مستمرة في دعم وتنفيذ المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم الأمان وسلامة المرضى، بما يحقق أعلى معايير الجودة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.