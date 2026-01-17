 اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه أحد مواقعنا جنوب لبنان - بوابة الشروق
السبت 17 يناير 2026 1:37 ص القاهرة
اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه أحد مواقعنا جنوب لبنان

وكالات
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 12:59 ص | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 12:59 ص

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أن دبابة للاحتلال الإسرائيلي، أطلقت نحو 30 رصاصة تجاه أحد مواقعها قرب بلدة كفر شوبا جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات.

وأكدت "اليونيفيل" في بيان، الجمعة، أن الرصاص "أصاب موقع للحراسة، واخترقت إحداها أماكن السكن داخل الموقع"، مضيفة أن أي من عناصرها لم يكن متواجدا في المكان، بحسب وكالة معا.

وطالبت، جيش الاحتلال الإسرائيلي "بوقف إطلاق النار عبر آليات الارتباط القائمة"، معتبرة أن "أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تعد انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتقوض الاستقرار الذي نسعى إلى تحقيقه".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القوة الأممية أن طائرة مسيرة إسرائيلية، ألقت قنبلة يدوية قرب دورية تابعة لها جنوب لبنان، محملة جيش الاحتلال مسئولية تعريض جنودها والمدنيين للخطر.

