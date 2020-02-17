 صحيفة: سامسونج بصدد استئناف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين - بوابة الشروق
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صحيفة: سامسونج بصدد استئناف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين

شركة سامسونج
شركة سامسونج
سول - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 17 فبراير 2020 - 2:08 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 فبراير 2020 - 2:08 ص

ذكرت تقارير إخبارية كورية جنوبية اليوم الاثنين أنه من المرجح أن تحصل شركة سامسونج إلكترونيكس على الإذن لاستئناف عملياتها في مصنع التلفزيونات في مدينة تيانجين الصناعية الصينية هذا الأسبوع.

وأفادت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي"، نقلا عن مصادر بالصناعة لم تكشف عن هويتها، ان هناك توقعات أن استئناف تشعيل المصنع قد يكون في 19 فبراير الجاري أو قبل ذلك.

يشار إلى أن معظم المصانع الكورية الجنوبية في الصين، بما في ذلك مصنع سامسونج للاجهزة المنزلية في مدينة سوجو، استأنفت اعمالها في العاشر من الشهر الجاري، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.


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