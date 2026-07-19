رئيس البرلمان الإيراني: الوحدة والتضامن شرطان ضروريان لتحقيق النصر

قال رئيس البرلماني الإيراني محمد باقر قاليباف، إن «الوحدة والتضامن شرطان ضروريان لتحقيق النصر في ساحة المعركة ضد العدو».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «إن طاعة هذا الأمر الديني والوطني للمرشد الأعلى يعد جزءًا هامًا من دورنا التاريخي في المقاومة الوطنية، وفي إدارة شئون البلاد».

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة -التي وصفها بـ«الشيطان الأكبر» - بتلقينها دروسا لن تنساها، مؤكدا أن انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم أثبت أنه لا قيمة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في رسالة جديدة -نشرت اليوم السبت- لمجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ مقتل والده المرشد السابق في مستهل الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي.

وقال خامنئي في رسالته: «العدو الأمريكي يسعى لإشعال الحروب وعليه العلم أن شعبنا وجبهة المقاومة سيلقنانه دروسا لن ينساها»، مشيرا إلى أن نقض ما أسماه «الشيطان الأكبر» المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب.

وأوضح أن «التنمر والنزعة الشمولية والوحشية تشكل أجزاء لا تنفصل عن النهج الأمريكي»، مضيفا: «شجاعة مقاتلينا وغيرة أبناء الجنوب الإيراني أظهرت خلال الأيام الأخيرة نماذج دروس سيتلقاها العدو الأمريكي»، بحسب تعبيره.

وأكد أن «الوحدة الداخلية هي ضمان عزة إيران واستقلالها، لا سيما في مواجهة العدو الأمريكي المجرم والمخادع»، لافتا إلى أن صون الوحدة وتجنب الفرقة والخلافات السياسية واجب على الجميع في إيران.

وتابع «يجب ألا يتلقى العدو منا أي علامة ضعف ومتى حافظنا على الوحدة والتماسك سيضطر إلى التراجع والهزيمة»، مؤكدا أن «دور المسئولين والمخلصين للثورة في تماسك البلاد ووحدتها أكثر أهمية وحساسية».

وتأتي رسالة المرشد الإيراني في وقت تصاعدت فيه حدة الضربات الأمريكية على إيران لليوم الثامن على التوالي، في حين ترد طهران بهجمات على عدد من دول المنطقة وتقول إنها تستهدف قواعد أمريكية.