«بيلينجهام» بطل قصة تاريخية في إنجلترا بمونديال 2026

كتب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لنفسه قصة تاريخية خلال مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أنهى الإنجليز مشوارهم في البطولة بانتزاع الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخهم بفوز مثير على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مساء السبت.

وبذلك يحقق المنتخب الإنجليزي ثاني أفضل إنجاز في تاريخه ببطولة كأس العالم بعد تتويجه بلقب 1996 الذي أقيم على أراضيه.

كان بيلينجهام بديلا في مواجهة فرنسا، وشارك في الدقيقة 77 ليسجل هدفا في شباك فرنسا، رفع به نجم ريال مدريد رصيده إلى 7 أهداف في هذه النسخة، ليصبح أول لاعب إنجليزي في التاريخ يسجل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

وقبل الهدف كان بيلينجهام متساويا بـ 6 أهداف مع كل من جاري لينيكر الذي سجل نفس الحصيلة في مونديال المكسيك 1986، وزميله هاري كين، الذي أحرز نفس العدد مرتين في مونديالي 2018 و2026.

وهز نجم ريال مدريد شباك كل من كرواتيا وبنما في دور المجموعات وأضاف هدفين أمام كل من المكسيك والنرويج في الأدوار الإقصائية، وأخيرا هدفه أمام فرنسا في موقعة البرونزية.

وكان بيلينجهام البالغ من العمر 23 عاما بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الإنجليزي في نوفمبر 2020، ووصل إجمالي مشاركاته إلى 56 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا.

وفي ثلاث بطولات كبرى، عرف بيلينجهام طعم المجد نسبيا، حيث ساهم في فوز بلاده بفضية بطولتي أمم أوروبا في 2021 و2024 إضافة إلى فضية كأس العالم 2026.