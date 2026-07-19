كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس تحركات النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا اقتراب القلعة الحمراء من حسم صفقتين جديدتين، إلى جانب استمرار البحث عن تدعيم مركز لاعب الارتكاز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي بشبكة أون سبورت "بنجديدة وقع رسميًا للأهلي، وأنهى كل الاتفاقات، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن انضمامه، سألت عن اللاعب في المغرب، وكلهم أجمعوا أنه لاعب جيد."

وأضاف "الأهلي سبق أن تعاقد مع رضا سليم، عندما كان هدافا للدوري المغربي، صحيح لم يسجل أهدافا كثيرة، لكنه كان الهداف، وبدايته كانت رائعة في الفريق، وبعدها الأمور لم تسر على ما يرام."

وتابع "الأهلي حاليًا لديه أشرف بن شرقي، ويوسف بالعمري، إلى جانب سفيان بنجديدة، يعني ثلاثي مغربي في الفريق، بجانب المدير الفني حسين عموتة، وهو مغربي أيضًا."

وواصل "هناك أيضا صفقة اللاعب منصف بقرار، يتبقى فقط بعض الإجراءات القانونية، ولذلك الأهلي لن يعلن عنها رسميًا في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من كل شيء."

وفي سياق آخر، تطرق شوبير إلى أسباب موافقة الزمالك على رحيل حسام عبد المجيد، قائلًا "السبب وراء الموافقة على رحيل حسام عبد المجيد هو أن عقده مع الزمالك يتبقى فيه سنة واحدة، وإذا لم يرحل في الموسم الحالي، سيرحل بعد انتهاء عقده، وكان من الممكن أن يتكرر موقف زيزو عندما رفض النادي بيعه تخوفًا من الجماهير."

واختتم تصريحاته قائلًا "كما أن الزمالك بحاجة إلى سيولة مادية لإنهاء مستحقات اللاعبين، خاصة أن المعسكر لن يبدأ إلا بعد منح اللاعبين المستحقات المتأخرة، بعدما رفضوا المشاركة في فترة الإعداد إلا بعد حل الأمر."

يذكر أن حسام عبد المجيد انتقل إلى صفوف لودوجوريتس البلغاري.