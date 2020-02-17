الصين: وضع مكافحة تفشي وانتشار كورونا إيجابي بشكل عام

أكدت المجموعة القيادية للحكومة المركزية الصينية حول مكافحة الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا) الجديد (كوفيد-19) أن الوضع بالنسبة لمكافحة تفشي وانتشار الفيروس أظهر اتجاها إيجابيا بشكل عام .. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوضع في مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس وسط البلاد) لايزال معقدا للغاية.

وذكرت المجموعة القيادية خلال اجتماع، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ أن مراكز الفيروس لاتزال موجودة في (ووهان) ومقاطعة (هوبي) بوسط البلاد، وأن الوضع هناك معقد للغاية، ولا يمكن التخفيف من أعمال الوقاية والسيطرة في أماكن مختلفة.. مؤكدة ضرورة مواصلة مدينة ووهان ومقاطعة هوبي توسيع نطاق توفير الأسرة والتحقيقات والدراسات المتعلقة بالفيروس.

وأضافت المجموعة أنه وفقا لاحتياجات العلاج الطبي، سترسل الدولة المزيد من الدعم الطبي، وتشجع على استخدام برامج العلاج والأدوية الفعالة سريريا، وتقلل من تحويل المرضى المعتدلين إلى فئة المصابين بأمراض خطيرة.

وفي سياق آخر..أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، وصول خبراء أجانب من منظمة الصحة العالمية إلى بكين اليوم، بمن فيهم خبراء من الولايات المتحدة، حيث يزورون بكين ومقاطعتي (قوانغدونغ) و(سيتشوان) لإجراء عمليات بحث وتفتيش مرتبطة بفيروس (كوفيد-19).

من جهتها..قالت "قوه يان هونغ" المسؤولة باللجنة الوطنية للصحة في الصين إنه تم إرسال أكثر من 30 ألف فرد من العاملين بمجال الطب، للمساعدة في محاربة تفشي المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في "ووهان".. مشيرة إلى أن نحو 11 ألفا من الأفراد الذين تم إرسالهم متخصصون في الرعاية المكثفة، بما يمثل حوالي 10% من إجمالي عدد أطباء العناية المركزة في البلاد.

وأضافت هونغ أن متوسط المدة بين بدء ظهور أعراض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وحتى تشخيص المرض في الصين أصبحت 95ر4 يوم..موضحة أن تخفيض فترة التشخيص تستهدف تقديم علاج مبكر وفي الوقت المناسب، وأن هذه الطريقة فعالة لتحسين نسبة الشفاء.

من جانبها..تعتزم العاصمة بكين تحويل مبنى صناعي إلى مصنع جديد لصناعة الأقنعة في غضون 6 أيام لتلبية الطلب المتزايد على الأقنعة وسط تفشي فيروس (كورونا) الجديد، حيث من المتوقع أن ينتج المصنع، الذي تقوم ببنائه المجموعة الأولى لمؤسسة الصين للبناء، 250 ألف قناع يوميا.

وقال سونغ تشاو مدير المشروع : إن عملية التشييد بدأت اليوم حيث يتبادل العمال نوبات العمل لضمان إنهاء هذا المشروع يوم السبت المقبل، وإنه لحماية العمال من العدوى المحتملة، تعتزم المجموعة المشيدة قياس حرارة العمال بشكل يومي وتخصيص غرف بعيدة عن مناطق السكنى للعمال الذين تظهر عليهم أعراض المرض.