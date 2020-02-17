أثنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على جهود محمود الخطيب رئيس النادي في بناء فريق جديد.

قال عبد الحفيظ خلال استضافته بقناة أبو ظبي الرياضية "الأهلي كان بعيدا عن المنافسة المحلية والإفريقية منتصف الموسم الماضي وكان يحتل المركز الأخير في الدوري".

واستدرك "لكن الخطيب نجح في بناء فريق جديد مختلف تماما في 43 يوما فقط بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المميزين وهم رمضان صبحي وحسين الشحات وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وجيرالدو ومحمود وحيد ومحمد محمود".

وأشار "بعد ذلك استطاع الأهلي العودة من بعيد والفوز بالدوري واستكملنا البناء على هذا الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري.. أي فريق كبير يمر بفترة تراجع يحتاج لموسم أو اثنين للعودة وإعادة بناء الفريق، لكن الأهلي استطاع العودة سريعا".

وتطرق سيد عبد الحفيظ للحديث عن الجدل المثار بشأن إمكانية تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري، مشددا "يبقى القرار بيد المدير الفني، وهل سيرى ريني فايلر أن 5 أيام فترة كافية للفريق من أجل الاستعداد لمواجهة صن داونز".

وأردف "بالنسبة لي لا توجد مشكلة في مواجهة الزمالك مرتين قبل لقاء صن داونز، طالما أن هناك نظام، لقد كان من الممكن أن يلتقي الفريقان 3 مرات إذا تأهل الأهلي في الصدارة قبل أن يسجل الهلال السوداني هدفا في مرمانا بالدقيقة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "أسبق بعثة الفريق في كل رحلة خارجية من أجل ترتيبات معينة، قد يراها البعض تفاصيل عادية ولكنها أمور مهمة، لأننا لا نسافر من أجل معسكر ترفيهي أو شهر عسل".