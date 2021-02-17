جمعية خريجي الجامعات السوفيتية تهنئ سفير روسيا يوم الدبلوماسية

أرسلت الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية برئاسة شريف جاد برقية تهنئة لسفير روسيا الاتحادية فى مصر جيورجى بوريسينكو، وكذلك برقية مماثلة لميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا والمبعوث الشخصى للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية الروسية.

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي اليوم أن البرقيتين تضمنتا تأكيد الخريجين على الدور الهام الذى تلعبه الخارجية الروسية في الدعم العادل لقضايا الأمة العربية بشكل عام وللقضية الفلسطينية بشكل خاص، بالإضافة إلى التطابق الكامل بين السياسة الخارجية الروسية والمصرية في الرؤى لقضايا المنطقة.

وكان وفد من أعضاء الجمعية ضم الدكاترة محمود شاهين، ومحمد رياض و أيمن منتصر و نبيل بركات، وتامر فؤاد وشريف جاد قد شاركوا في احتفالية يوم الدبلوماسية بالمركز الثقافي الروسي بحضور وفد من السفارة الروسية تقدمهم يوري ماتفييف الوزير المفوض بسفارة روسيا الاتحادية و أليكسى تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، حيث تم وضع الزهور أمام تمثال الدبلوماسي الروسي البارز يفجيني بريماكوف رئيس وزراء روسيا ووزير خارجيتها السابق الذي عمل في مصر فترة طويلة، وله بصمة كبيرة في تاريخ تطور العلاقات العربية - الروسية، ومشاهدة معرضاً للصور الأرشيفية عن حياة بريماكوف.

من جانبه، أكد ماتفييف على أهمية دور الخريجين في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، بينما أشار تيفانيان إلى أن جمعية الخريجين تعد شريكاً أساسياً فب الأنشطة ودعم علاقات التعاون المشترك.