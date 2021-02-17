مستشارة جديدة تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

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أعلنت النيابة الإدارية، أن المستشارة أسماء أبو بكر الجندي، حضرت أمس الثلاثاء، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

وذكر المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة، أن ذلك يأتي إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.

يذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.