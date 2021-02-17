بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على صانعي اللقاحات لتعزيز عمليات التسليم الآن

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تكثيف الضغط على منتجي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتسليمها الآن، بدلاً من خلال 6 أشهر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مورافيسكي قوله بمدينة كراكوف البولندية، خلال اجتماع مع زعماء المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا: "يجب على المفوضية الأوروبية استخدام القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي للضغط على الشركات الضخمة التي وقعنا معها اتفاقيات الصيف الماضي، وقدمنا لها دفعات مالية مقدما".

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، الذي حضر الاجتماع، إن "أولوية" الاتحاد الأوروبي هي الحصول على اللقاحات كما تم الاتفاق عليه سابقا.