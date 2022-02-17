 رئيس أوكرانيا يقر بأن فرص الانضمام للناتو تتلاشى - بوابة الشروق
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رئيس أوكرانيا يقر بأن فرص الانضمام للناتو تتلاشى

كييف (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 9:42 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 9:42 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن فرص انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتلاشى.

وقال في بيان إن "هناك أسبابا معينة: المقاومة من جانب روسيا ومن بعض الدول الأعضاء في الحلف".

وأضاف زيلينسكي أن ذلك ليس سرا، لكنه رفض تحديد أسماء دول. وقال إن الروس يستخدمون وجود القوات الحالي على الحدود الأوكرانية كأداة لممارسة الضغط.

وجدد الرئيس الأوكراني عرضه للدخول في مفاوضات مباشرة مع موسكو. غير أن طلبات كييف للتفاوض لم تلق ردا من جانب الكرملين.

وأشارت موسكو مرات عدة إلى أنه يتعين على زيلينسكي أولا أن ينفذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بالفعل قبل إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 


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