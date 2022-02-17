رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة التعاقد مع عماد النحاس لخلافة براون

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي عن مصير خوان براون مدرب الفريق بعد الهزيمة أمام بيراميدز ضمن منافسات الجوالة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بهدف نظيف.

وقال الكومي في تصريحات إذاعية عبر "اون سبورت اف ام": "خوان براون لعب أمام بيراميدز بطريقة دفاعية وكنا نستعد لاستقبال الأهداف في أي وقت، وكان الشكل الهجومي للفريق يأتي من خلال الجهود الفردية للاعبين دون تخطيط من المدرب".

وتابع "لدي حيرة شديدة بشأن مستقبل المدرب خوان براون مع الإسماعيلي، لأن رحيله اليوم سيؤدي لحدوث اهتزاز في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأردف "دائم أرى أن المدرب المصري يستطيع فرض شخصيته على اللاعبين وأميل له، ولكن الأقرب بالنسبة ليّ استمرار خوان براون ومنحه فرصة للاستمرار".

وأكمل "المباريات المقبلة للإسماعيلي ستكون أسهل بعد مواجهة بيراميدز، واستمرار تراجع النتائج ستؤدي لرحيل المدرب وتعيين آخر".

واختتم: "لم أتفاوض مع عماد النحاس ولم أتواصل مع أي مدرب مصري خلال الفترة الأخيرة، على عكس ما ينشر في الصحافة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 3 نقاط، حيث لم يحقق الفريق أي فوز خلال الـ9 مباريات التي خاضها في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في 3 مواجهات وخسر 6.