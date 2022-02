الرئيس الأوكراني: قصف روضة أطفال في منطقة لوهانسك استفزاز كبير

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن قصف القوات الموالية لروسيا روضة أطفال في منطقة لوهانسك «استفزاز كبير»، مشددًا على أهمية بقاء منظمة الأمن والتعاون الأوروبية داخل كييف؛ لأن أنشطتهم الرقابية بمثابة «ردع إضافي».

ودعا زيلينسكي، خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى تفعيل آلية لتسجيل جميع انتهاكات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

