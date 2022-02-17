الرئيس الأوكراني: قصف روضة أطفال في منطقة لوهانسك استفزاز كبير

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن قصف القوات الموالية لروسيا روضة أطفال في منطقة لوهانسك «استفزاز كبير»، مشددًا على أهمية بقاء منظمة الأمن والتعاون الأوروبية داخل كييف؛ لأن أنشطتهم الرقابية بمثابة «ردع إضافي».

ودعا زيلينسكي، خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى تفعيل آلية لتسجيل جميع انتهاكات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

The shelling of a kindergarten in Stanytsia Luhanska by pro-Russian forces is a big provocation. It's important that diplomats & the @OSCE remain in 🇺🇦, their monitoring activities are an additional deterrent. We need an effective mechanism for recording all ceasefire violations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

واتهم الجيش الأوكراني القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، اليوم الخميس، بإطلاق قذائف على قرية في منطقة لوهانسك أصابت روضة أطفال، وقال الجيش إنه لم تقع إصابات.

واتهم انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا في وقت سابق القوات الحكومية بفتح النار على أراضيهم أربع مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقالوا إنهم يحاولون معرفة ما إذا كان أي شخص قد أصيب أو قُتل.