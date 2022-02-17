 النمسا تسجل 38 ألفا و256 إصابة جديدة بكورونا و44 حالة وفاة - بوابة الشروق
الخميس 17 فبراير 2022 10:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

النمسا تسجل 38 ألفا و256 إصابة جديدة بكورونا و44 حالة وفاة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:20 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:20 ص

سجلت النمسا 38 ألفا و256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و362 ألفا و662 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و471 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 17 مليونا و911 ألفا و531 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك