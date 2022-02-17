القومي للسكان يدرب كوادر التربية البيئية والسكانية في تعليم دمياط

نظم المجلس القومي للسكان، دورة تدريبية لكوادر التربية البيئية والسكانية في مديرية التربية والتعليم بدمياط، لـ30 معلما ومعلمة، في قاعة مصادر التعلم بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وقالت ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان بدمياط، إن الدورة تناولت المشكلة السكانية، ومعناها وأبعادها في مصر والعادات الموروثة لكثرة الإنجاب، ومشكلة الزواج المبكر، وتأثيرها النفسي والجسدي علي الفتاة، وتأثيرها السلبي على المجتمع، وكيفية مساهمة الزواج المبكر في الزيادة السكانية، برفع الشريحة الإنجابية للفتاة، والمؤشرات السكانية الخاصة بمحافظة دمياط والجمهورية، طبقا لمعلومات الجهاز المركزي للتعبئة العامة الاحصاء، الذي صدر في الأول من شهر يوليو 2021 ميلادية، وشمل عدد سكان كل مركز، ونسبة الحضر والريف، والذكور والإناث، وبعض المؤشرات التعليمية والصحية والاقتصادية للمحافظة.

من جانبه، تناول الشيخ محمد الكناني مدير إدارة الإرشاد الديني في أوقاف دمياط، موضوع تنظيم الأسرة من الجانب الديني، مسترشدا بالأحاديث النبوية والقرآن الكريم.

وتحدث عن فترة المباعدة والعزل، مسترشدا بأن الرسول صل الله عليه وسلم لم ينه عنه.

كما تطرق الكناني، إلى مفهوم التربية الإنجابية السليمة، ليصبح المجتمع سويا ومعافى.