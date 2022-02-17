التعادل يحسم مواجهة المصري وسيراميكا في الدوري

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حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كيلوباترا التي اقيمت على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وبادر سيف تقا بتسجيل هدف التقدم لسيراميكا كيلوباترا في الدقيقة الـ 15 عن طريق كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح فريق سيراميكا كليوباترا سددها بلال السعيداني باتجاه المرمى ليحولها سيف التقا برأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 46 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المصري البورسعيدي بعد عركلة أحمد حمودي بعد تدخل من أحمد محسن.

ولم ينجح أيا من الفريقين في تسجيل الهدف الثاني وجاءت الفرصة الوحيدة لسيراميكا عن طريق شادي حسين في الدقيقة 85 عندما سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 14 في المركز السادس، فيما تواجد سيراميكا في المركز التاسع برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب الدوري العام.