أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان متمسك بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، مشددا على رفض أي محاولة لتأجيلها والتمسك بتطبيق إتفاق الطائف، وبناء أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب على قواعد الإحترام المتبادل.

ووجه في كلمته بافتتاح أعمال الدورة 32 لمؤتمر الإتحاد البرلماني العربي بالقاهرة الدعوة للإتحاد البرلماني العربي إلى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الإنتخابية، مؤكدا حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب على قواعد الإحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها واستقلالها، مجددا التأكيد على تمسك لبنان والتزامه بتطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو إتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين.

وفي الشأن العربي شدد الرئيس بري على وجوب عودة سوريا الى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي، لافتا الى أن الأوضاع في عدد من المناطق العربية باتت تستدعي تقديم مقاربات للقضايا والتحديات والمخاطر التي تحدق بالجميع، مستنكرا الأخطار التي تأتي تارة بصراعات جهوية وتارة أخرى بنزاعات بينية وأطوارا باحتراب داخلي أهلي بأبعاد طائفية ومذهبية مقيتة.

ودعا بري الجميع الى التقاط فرصة الاستثمار على الوحدة وعلى صياغة عقد جديد من التضامن والتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات خاصة في المجال الأمني في مواجهة أي محاولة لإعادة انتاج المشروع الإرهابي التكفيري بفكرة الظلامي التدميري المسيء والمشوه للقيم الإسلامية.

وفي الشأن الفلسطيني أكد الرئيس بري إن مقياس الإنتماء للعروبة وللإسلام وللمسيحية وللإنسانية هي فلسطين.