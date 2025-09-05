 انتشال جثتين في حادث سقوط سيارة بمصرف بالشرقية.. والبحث جارٍ عن اثنين آخرين - بوابة الشروق
الجمعة 5 سبتمبر 2025 10:44 ص القاهرة
انتشال جثتين في حادث سقوط سيارة بمصرف بالشرقية.. والبحث جارٍ عن اثنين آخرين

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 10:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 10:30 ص

تمكّن رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من انتشال جثتين لشابين لقيا مصرعهما إثر سقوط سيارة ملاكي تقل 4 أشخاص في مصرف بمدينة بلبيس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بسقوط سيارة ملاكي يستقلها 4 مواطنين في مصرف أسفل كوبري المحطة بمدينة بلبيس.

انتقلت على الفور قوات الشرطة من مركز بلبيس، ترافقها فرق الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية، و3 سيارات إسعاف، حيث نجحت في انتشال جثتين، فيما تتواصل الجهود للعثور على الشابين الآخرين.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

