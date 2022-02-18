وزيرة خارجية ألمانيا تدعو روسيا مجددا إلى التهدئة في الصراع مع أوكرانيا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك روسيا مجددا إلى التهدئة في الصراع مع أوكرانيا.

وقالت السياسية التي تنتمي لحزب الخضر، للصحفيين في برلين اليوم الخميس إن "الإعلانات جيدة، لكن اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة للتهدئة أكثر أهمية في المرحلة الراهنة".

وأضافت بيربوك أن "الشيء المحوري الآن هو ألا يكون لدينا معلومات مضللة تستمر في الانتشار، بل على العكس، يجب على الحكومة الروسية أن توفر شفافية كاملة حول كيفية سحب القوات، فقد أعلنوا عن ذلك لكننا لا نرى شيئا على الأرض يفيد بأنه كانت هناك حركة للقوات تمثل تراجعا".

وفي إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، قالت بيربوك:" هذا بالطبع مثير للقلق بصورة أكبر لأنه لا يزال هناك 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا".

وطالبت بيربوك بفعل ما يلزم من أجل منع حدوث تصعيد جديد في المنطقة.

وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك اتصالات دبلوماسية في الوقت الحالي بين ألمانيا وروسيا، قالت بيربوك إن بلادها تجري بالطبع في مثل هذا الموقف اتصالات مكثفة، حتى مع الجانب الروسي.