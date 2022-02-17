وزير الخارجية الأوكراني: روسيا تحرف الحقائق بشأن قصف مناطق أوكرانية

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا في مؤتمر صحفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس إن جميع عمليات القصف التي استهدفت بلدات وقرى في أوكرانيا اليوم الخميس جاءت من مناطق محتلة خارج سيطرة كييف، وإنها تمثل "انتهاكا جسيما لاتفاق مينسك للسلام"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضاف كوليبا أن الدعاية الروسية تحاول لي عنق الحقيقة، لتتهم أوكرانيا بشن هذه الهجمات، وقال: "نحن واثقون أنهم لن ينجحوا".

وقال الجيش الأوكراني إن مدنيين اثنين أصيبا بارتجاج في المخ صباح اليوم بسبب ما وصفه بقصف استهدف به الانفصاليون المدعومون من جانب روسيا بشرق البلاد إحدى رياض الأطفال في ستانيتسيا لوهانسكا، وهي بلدة خاضعة لسيطرة الحكومة وقريبة من خط التماس مع مناطق الانفصاليين.