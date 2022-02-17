 غرق مركب على متنها 4 أشخاص بمنخفض توشكى - بوابة الشروق
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غرق مركب على متنها 4 أشخاص بمنخفض توشكى

حمادة بعزق
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 7:37 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 7:37 م

شهدت بحيرة منخفضات توشكى التابعة لمحافظة أسوان، غرق مركب كان على متنها 4 أشخاص، لقوا مصرعهم جميعا غرقاً، وتم استخراج 3 جثامين ولم يتم العثور على الجثمان الرابع.

تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بغرق مركب في بحيرة توشكى على متنها 4 أشخاص، لقوا مصرعهم جميعا غرقاً، وتم استخراج 3 جثامين ولم يتم العثور على الجثمان الرابع.

وتبين من المعلومات الأولية أن اثنين من الذي لقوا مصرعهم أحدهما من مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج، وآخر من محافظة أسوان، أما الثالث فلم يتم العثور على جثمانه، ولم يستدل عليه حتى الآن.

ويكثف رجال الحماية المدنية بمحافظة أسوان جهودهم للعثور على الجثمان الرابع.

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