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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 173 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 90 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

تمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 173 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 15 بندقية آلية، 18بندقية خرطوش، 12 طبنجة، و127 فرد محلي، و539 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، 179 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، 90 ألف حكم قضائي متنوع، 205 قضايا مخدرات بحوزة 223 متهما بإجمالي مضبوطات 65 كيلو مخدرات، و19 متهما ومراقبا هاربا، و20 متهما بالبلطجة، و235 دراجة نارية مخالفة، و25 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 66 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.