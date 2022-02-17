أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أهمية العمل من أجل تأسيس الثقة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الإفريقيين.

وأضافت أورسولا -في كلمتها أمام قمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"-، أن برنامج "البوابة العالمية" هو مشروع استثماري يهدف للاستثمار في الدول والاقتصادات والشعوب، فضلا عن الاستثمار في البنية التحتية، مضيفة أنه بإمكانه أن يفتح الباب للاستثمار العام والخاص في القارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي تتوافر في القارة الإفريقية، مبينة أن أفريقيا غنية بمصادر الطاقة البديلة من الشمس والرياح، وبالتالي يجب الاستثمار في كل مصادر الطاقة الموجودة؛ من أجل تحقيق النقلة الطاقية المنشودة على أرض القارة الإفريقية.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على ضرورة العمل على تعزيز منطقة التجارة الحرة بين القارتين الأوروبية والإفريقية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي في القارة الإفريقية، أكدت أورسولا ضرورة تعزيز قدرات القارة في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تركيز العمل على المدى الطويل لتعزيز الخدمات الطبية والصحية في إفريقيا.

ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي، يدعم منظمة الصحة العالمية التي تهدف لتعزيز القدرات الصناعية في المجال الصيدلاني في القارة الإفريقية، لافتة إلى ضرورة توفير العلاجات المطلوبة للأمراض المنتشرة في أفريقيا كالسل والملاريا.

وفيما يتعلق بالإنترنت، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يعزز شبكة الانترنت من خلال بناء وتوسيع البنية التحتية وربط مناطقها وأقاليمها، بالإضافة إلى تدريب الشباب الإفريقي على كيفية استخدام وسائل الانترنت الحديثة.