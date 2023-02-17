ميكالي وجهازه يدعمون منتخب الشباب قبل انطلاق أمم أفريقيا

حرص الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي ، على حضور مران منتخب مصر للشباب اليوم بالكلية الحربية لدعم ومساندة الفريق قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا للشباب الأحد المقبل في مصر.

وعقد ميكالي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم لتحقيق اللقب واسعاد الجماهير المصرية ، مشددا على ثقته في امكانات هذه المجموعة من اللاعبين والتي سيضم عدد كبير منها للمنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة.

كما تحدث وائل رياض مدرب المنتخب الأولمبي للاعبين ، وقال إن أمامهم فرصة ذهبية لكتابة تاريخ عظيم لهم حال تحقيق اللقب والتأهل لكأس العالم، مشددا على أن الجميع ينتظر هذا الجيل الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين لا ينقصهم سوي التوفيق فقط لتحقيق إنجازات جديدة للكرة المصرية.

ويفتتح منتخب الشباب مشواره في البطولة في الرابعة عصر الأحد المقبل ، بمواجهة موزمبيق.