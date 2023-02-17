أهم مطارات ألمانيا تخلو من الركاب يوم الجمعة بعد دعوة نقابية للإضراب

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خلت العديد من أهم المطارات في ألمانيا من الركاب بسبب إضراب دعت إليه نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، في خطوة أثرت على مراكز السفر في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وتم دعوة الموظفين العموميين والأمن والموظفين الأرضيين في سبعة مطارات في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في الإضراب واسع النطاق.

وبدأ الإضراب في مطاري هامبورج وهانوفر بشمالي ألمانيا في الساعة 10 مساء (2100 بتوقيت جرينتش) مساء الخميس. ومن المقرر تعليق العمليات في وقت لاحق في مطارات فرانكفورت وميونخ وشتوتجارت وبريمن ودورتموند.

وتتعامل المطارات السبعة مع ما يقرب من ثلثي ركاب الطيران على مستوى البلاد.

وقالت"فيردي" إن إجراءات الطوارئ مطبقة للعمليات العسكرية والطبية. وأضافت النقابة أن تسليم المساعدات إلى تركيا والرحلات الجوية الخاصة إلى مؤتمر ميونخ للأمن ستكون ممكنة.

وتشير تقديرات اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) إلى أنه من المحتمل أن يتأثر ما يقرب من 300 ألف مسافر بسبب تهديد بإلغاء 2340 رحلة جوية.

واضطرت شركة لوفتهانزا، أكبر شركة طيران في ألمانيا، إلى إلغاء حوالي 1300 رحلة بعد مشكلة في تكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء.