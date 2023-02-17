ليبيا: اثنا عشر عاماً من المراحل الانتقالية التي لم تنتهي

على الأرض، كانت مؤسسات المجتمع المدني غير راضية عما يجري تحت قبة المؤتمر الوطني، إذ يصف عادل الحاسي مرحلة المؤتمر الوطني العام على أنها مرحلة حاولت خلالها شخصيات وأطياف سياسية استغلال الثورة، وحاولت تسييسها للحصول على مكاسب شخصية، لتُطلق منظمات المجتمع المدني حراكاً واسع النطاق تحت اسم "لا للتمديد" مطلع عام 2014 للمطالبة بانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، شكل المؤتمر الوطني لجنةً دستوريةً سُميت بـ "لجنة فبراير" نسبة للشهر الذي بدأت عملها فيه، وضمت برلمانيين وقانونيين لصياغة مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، وتنظيم انتخابات مبكرة، لكن الخلافات ألقت بظلالها على عمل تلك اللجنة.

تقول الدكتورة عبير امنينة، إن اللجنة القانونية لم تسلم من سيطرة الجماعات المسلحة عليها، فاختارت القفز إلى الأمام بعد أن وصلت إلى طريق مسدود فيما يخص شروط ترشح رئيس للبلاد، فأصدرت اللجنة قانوناً ينظم انتخابات برلمانية، وأحالت مشكلة انتخاب رئيس للبلاد للجسم التشريعي القادم حتى تُخرج نفسها من المأزق.

شهر يونيو حزيران عام 2014 كان شهرا حافلا بالانتخابات في ليبيا، ففي 20 يونيو انتخب الليبيون أعضاء هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دائم للبلاد، وعادوا مرة أخرى لصناديق الاقتراع في 25 من الشهر نفسه لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الجسم التشريعي الجديد في البلاد.

بعد انتخاب مجلس النواب لم يستطع المجلس الجديد عقد جلسة في مقره في العاصمة طرابلس، بسبب سيطرة الجماعات المسلحة على غرب البلاد، واختار مدينة طبرق شرقي ليبيا كمقر مؤقت لعقد جلساته، في حين عاد المؤتمر الوطني لعقد جلسات في طرابلس تحت حماية الجماعات المسلحة، ليعلن نفسه برلماناً موازياً في ليبيا، في أول خطوة لتقسيم البلاد سياسياً، وفي وقت كانت فيه الأزمة الأمنية، ومازالت مشكلة وسبباً لجميع الأزمات الأخرى في البلاد، وهو التفسير المشترك لكل من الحاسي وامنينة لما يجري حالياً في ليبيا، فكل منهما يرى أن قوة السلاح والجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، كانت سبباً في كل المشكلات السياسية التي حدثت.