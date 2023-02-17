تركيا: إنقاذ رجلين من تحت الأنقاض بعد 11 يوما من الزلزال المدمر

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في تركيا من إنقاذ رجلين من تحت الأنقاض في مدينة "أنطاكيا" بمحافظة "هتاي"، وذلك عقب مرور 261 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد يوم 6 فبراير الجاري.

وذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي، اليوم الجمعة، أنه تم نقل الرجلين اللذين يبلغان من العمر 26 عامًا و34 عامًا إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

كانت هيئة إدارة الكوارث والطوارىء التركية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد الأسبوع الماضي إلى 38 ألفًا و44 شخصًا.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.