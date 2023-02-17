يوكوهاما مارينوس يفتتح مشواره في الدوري الياباني بالفوز على فرونتال

افتتح يوكوهاما إف مارينوس مشوار الدفاع عن لقب الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم بالفوز على مضيفه كاواساكي فرونتال 2 / 1 اليوم الجمعة في أولى مباريات المرحلة الأولى.

وتقدم يوكوهاما إف مارينوس بهدفين سجلهما تاكوما نيشيمورا وإلبير دا سيلفا في الدقيقتين الرابعة و38 ثم رد كاواساكي فرونتال، وصيف بطل الموسم الماضي، بهدف وحيد سجله كينتو تاتشيبانادا في الثواني الأخيرة من المباراة.

وتستأنف مباريات المرحلة الأولى غدا السبت بلقاء إف.سي طوكيو مع أوراوا ريد دياموندز، وسانفريس هيروشيما مع كونسادول سابورو، وسيريزو أوساكا مع البيريكس نيجاتاـ وفيسيل كوبي مع افيسبا فوكوكا، وكيوتو سانجا مع كاشيما أنتلرز.

كذلك يلتقي يوكوهاما إف.سي مع ناجويا جرامبوس، وكاشيوا ريسول مع جامبا أوساكا، وساجان توسو مع شونان بيلمير.