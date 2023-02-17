روسيا: إبطال مفعول لغمين في محطة للسكك الحديد وسط موسكو

أعلن جهاز الطوارئ الروسي، اليوم الجمعة، أن خبراء المتفجرات أبطلوا مفعول لغمين مضادين للأفراد تم العثور عليهما بحوزة رجل في محطة لسكك الحديد وسط موسكو.

وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ في موسكو، إن الشرطة إنه تم احتجاز الرجل لدى محاولته المرور عبر جهاز الكشف عن المعادن مع لغمين مضادين للأفراد في محطة سكك الحديد بكورسك، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية.

وتم إخلاء الطابق السفلي من مبنى المحطة، وإغلاق المدخل حتى انتهاء خبراء المتفجرات من عملهم وإبطال مفعول اللغمين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ، عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوجا الروسية، حيث خطط عناصر تنظيم "داعش" لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيماويات.

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط عمل إرهابي في منطقة كالوجا خطط له مواطنان ينتميان إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من جمهوريات منطقة آسيا الوسطى باستخدام عبوة ناسفة ذاتية الصنع واستخدام مخاليط حارقة لتفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.