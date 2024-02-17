تكدس شاحنات تحاول الوصول إلى أوكرانيا من بولندا بطول كيلومترات

تعرضت الشاحنات التي تحاول الوصول إلى أوكرانيا من بولندا لتكدس على طول مسافة تبلغ 42 كيلومترا اليوم السبت، حيث أدى تجدد الحصار من قبل المزارعين البولنديين إلى طوابير طويلة.



وذكرت وكالة الأنباء البولندية نقلا عن الشرطة المحلية أنه كان هناك تكدسا عند معبر ميديكا-شيجيني نتيجة 14 يوما من الانتظار قبل أن يتم السماح بمرور شاحنة.



ووفقا للجمارك، كانت هناك 550 شاحنة أمام معبر دوروهوسك إلى الشمال في وقت ما اليوم السبت، مع فترة انتظار لأكثر من 10 أيام.



وعند معبري كورتشوا وهريبين، كان وقت انتظار الشاحنات خمسة أيام لكل منهما.



ويحتج المزارعون البولنديون في جميع أنحاء البلاد ضد السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا ضد الواردات الزراعية الأوكرانية الرخيصة.



ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات حتى 10 مارس.