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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد سياسة الحكومة

تل أبيب - د ب أ
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 11:39 م
تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدن مختلفة اليوم السبت، ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية اليمينية.

وفي تجمع كبير في مدينة تل أبيب الساحلية، تم إغلاق شارع مركزي، وفقا لما ذكره الموقع الإلكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ودعا العديد من المتظاهرين إلى إجراء انتخابات جديدة. وأيد آخرون وقف إطلاق النار في حرب غزة والتوصل إلى اتفاق سريع مع حركة المقاومة (حماس) للإفراج عن مزيد من الرهائن.

كما وقعت احتجاجات بالقرب من فيلا نتنياهو في قيسارية.

وأعلنت الشرطة أن المظاهرة في تل أبيب لم يتم ترخيصها. وأغلق بعض المتظاهرين طريقا في كلا الاتجاهين وأشعلوا المشاعل.

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