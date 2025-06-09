شهد الطريق الزراعي السريع بالقرب من مركز سمالوط، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال، مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بكسور وجروح متنوعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ووقوع حالات وفيات ومصابين.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات مصرع شخصين هما: سليم رمضان عبدالحميد، 27 عامًا، وممدوح محمد حسان، 40 عامًا.

كما تبين إصابة كل من: أحمد علاء أحمد، 25 عامًا، وشقيقه محمد، 25 عامًا، محمد شعبان سيد، 23 عامًا، وجمال أبو العلا علي، 41 عامًا، ورضي زاهي عبد الرحيم، 25 عامًا، ومحمد حسن محمود، 15 عامًا، ومصطفى فتح جمعة، 26 عامًا، وعلي حسن محمد، 50 عامًا، وفضل حسين فضل، 40 عامًا، وعمر سيد حسن، 39 عامًا، جميعهم عمال مقيمون بمركز أبوقرقاص.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، والمصابين إلى ذات المستشفى، إذ تبين إصابتهم بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.







