أمريكا والصين تجريان مباحثات تجارية في لندن اليوم

يلتقى وفدان بارزان من الولايات المتحدة والصين في لندن اليوم الاثنين لمحاولة تعزيز الهدنة الهشة في خلاف تجاري أدى لاضطراب الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد الصيني بقيادة نائب رئيس الوزراء "هي ليفينج" بوزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" ووزير الخزانة "سكوت بيسينت" وممثل التجارة "جيمسون جرير" في مكان لم يتم الإفصاح عنه بالمدينة.

ومن المتوقع أن تستمر المباحثات لمدة يوم على الأقل.

وتأتي هذه المباحثات بعد المفاوضات التي أجريت في جنيف الشهر الماضي، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة للحرب التجارية. وكانت الدولتان قد أعلنتا في 12 مايو الماضي عن تعليق لمدة 90 يوما لفرض رسوم إضافية بنسبة 100% في تصعيد للحرب التجارية، مما أثار مخاوف بشأن حدوث ركود.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى محادثة هاتفية مطولة مع نظيره الصيني شي جين بينج الخميس الماضي في محاولة لإعادة العلاقات لمسارها. وأعلن ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم التالي أنه سيتم إجراء مباحثات تجارية يوم الاثنين في لندن.

وقالت الحكومة البريطانية إنها توفر مكانالاجتماع والأمور اللوجستية، ولكنها ليست مشاركة في المباحثات.