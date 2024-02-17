يفتتح مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، في أديس أبابا، في وقت تشهد فيه القارة الأفريقية العديد من التوترات.. فمن هم القادة الحاضرون لفاعليات القمة في العاصمة الإثيوبية، وما هو جدول أعمالها؟

في هذا السياق، سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، الضوء على أجواء القمة في العاصمة الإثيوبية، موضحة:" سيخبرك سكان أديس أبابا أن حركة المرور في العاصمة الإثيوبية كثيفة دائمًا لكن، مساء الجمعة، أصبح الوضع خانقاً".

وقالت المجلة الفرنسية:" عندما لم يتم إغلاق الممرات، تم وضع طوق أمني لإفساح المجال أمام قوافل سيارات الدفع الرباعي التي تحمل علامة "VIP" مع إطلاق صفارات الإنذار".

وتابعت:" كما هو الحال في كل عام بالنسبة لقمة الاتحاد الأفريقي، قام عدد لا يحصى من الزعماء الأفارقة برحلة لحضور مؤتمر رؤساء الدول، الذي يعقد يومي 17 و18 فبراير في مقر المنظمة الأفريقية، ومن بينهم رئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي سيسلم شعلة رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وفقاً للمجلة الفرنسية".

• عدد قليل من رؤساء غرب أفريقيا

ومن بين القضايا الساخنة التي تنتظر الرئيس الموريتاني على رأس الاتحاد الأفريقي، الضعف الشديد الذي تعانيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مع إعلان رحيل دول تحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر)، والمرحلة الانتقالية في غينيا، والأزمة السياسية التي تهز السنغال حالياً.

كما وصل أديس أبابا، العديد من رؤساء المنطقة، بما في ذلك رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، والغاني نانا أكوفو أدو، والنيجيري بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ومن بين جدول أعمال المناقشات التي بدأها بالفعل اجتماع وزراء الخارجية بمناسبة افتتاح المجلس التنفيذي في 14 فبراير الجاري: المستقبل السياسي لمجتمع غرب إفريقيا والمفاوضات مع دول المنطقة.

وقالت "جون أفريك" :"إذا لم تتم دعوة زعماء منطقة الساحل وغينيا لحضور القمة - حيث تم تعليق عضويتهم في الاتحاد الأفريقي بعد انقلاباتهم - فمن الممكن أن يتم تمثيلهم من قبل شخصيات بارزة من بلادهم، الذين سيحاولون الدفاع عن قضية حكومتهم على هامش الأنشطة الرسمية".

وفي قمم الاتحاد الأفريقي، على سبيل المثال، حاولت النيجر بقيادة عبد الرحمن تياني عدة مرات العثور على مكان لها في مؤتمرات القمة الدولية منذ الانقلاب في يوليو الماضي، كما حدث في الأمم المتحدة في سبتمبر.

وبحسب المجلة الفرنسية، فإن العديد من رؤساء دول منطقة غرب أفريقيا لن يكونوا حاضرين هناك وقد قرروا أن يكونوا ممثلين، موضحة أن "هذا هي حال رئيس بنين، باتريس تالون والسنغالي ماكي سال، في خضم الأزمة الانتخابية في داكار، اللذين أرسلا رئيسيهما الدبلوماسيين شيغون باكاري وإسماعيل ماديور فال، ولكن أيضاً الإيفواري الحسن واتارا، الذي حل محله نائبه تيموكو ميليت كوني".

• القضية الشائكة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا

وعلى النقيض من نظرائهم في غرب أفريقيا، فإن رؤساء دول وسط أفريقيا سوف يسافرون بأعداد كبيرة، وقد انضم الكيني ويليام روتو، والبوروندي إيفاريست ندايشيمي، والأنغولي جواو لورنسو إلى أديس أبابا.

وبصرف النظر عن المواضيع العامة التي تمت مناقشتها خلال القمة، سيكون أمام الرئيس الأنجولي الكثير ليفعله.

وتتولى لواندا مسئولية إعادة إطلاق الوساطة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي يشارك رئيساها فيليكس تشيسكيدي وبول كاغامي في الاجتماع الأفريقي.

وسيكون الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية موضوعًا رئيسيًا، حيث اشتدت حدة القتال هناك واتهمت الأمم المتحدة كيجالي مرة أخرى قبل بضعة أيام بتقديم الدعم المادي لتمرد "إم23".

وإذا لم يتم التخطيط لعقد اجتماع حاليًا بين الرئيسين، اللذين يشهدان مواجهة دبلوماسية، فقد خطط الرئيس الأنجولي، وفقًا لمصادر لمجلة "جون أفريك"، للقاء نظيريه.

وليست جواو لورنسو محاولته الأولى للوساطة الإقليمية، إذ كان أيضًا على الخط الأمامي لملف أفريقيا الوسطى بعد الانتخابات الرئاسية 2020 في بانجي، بحسب المجلة الفرنسية.

• السودان في قلب المناقشات

وإذا كانت جمهورية أفريقيا الوسطى ممثلة أيضًا بالرئيس فوستين آركانج تواديرا، فإن رئيس الفترة الانتقالية التشادية محمد إدريس ديبي لن يحضر القمة.

وبينما يتم تشكيل ائتلاف في نجامينا لدعم ترشيحه في المستقبل للانتخابات الرئاسية التشادية، فقد تم استبداله في الاتحاد الأفريقي برئيس وزرائه ومنافسه السابق سوكيس ماسرا، ووزير خارجيته محمد صالح النظيف.

عند وصوله إلى أديس أبابا في بداية القمة، شارك وزير خارجية نجامينا - الذي يتمتع أيضًا بخبرة كبيرة في المسألة المالية بسبب وظائفه السابقة في الأمم المتحدة - في عدة اجتماعات متعددة الأطراف على هامش القمة، وركزت هذه اللقاءات بشكل خاص على الوضع في السودان المجاور.

وقامت شخصيات أخرى من القارة بالرحلة لمناقشة المسألة السودانية، وهذا هو حال وزير الخارجية الجزائري الأسبق، رمضان لعمامرة، الذي عين مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى السودان في نوفمبر الماضي.

وعلى هامش القمة، حضر أيضا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في العاصمة الإثيوبية.

وإذا كانت عدة اجتماعات قد عقدت بالفعل منذ 14 فبراير حول القضية السودانية، فيجب تحديد موعد لاجتماعات أخرى، بعد المناقشات، بين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، وكبار ممثلي الأمم المتحدة، للمشاركة في الأزمة في السودان.

• ضيف غير أفريقي

وسيكون أيضًا في دائرة الضوء ضيف غير أفريقي مميز، وهو الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يرغب في استعادة الأرض التي فقدها في أفريقيا على يد سلفه جايير بولسونارو، كذلك استعادة دبلوماسية، والتي يعرف رئيس البرازيل أنه يمكنه الاعتماد عليها في جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والكونغولي دينيس ساسو نجيسو، بحسب المجلة الفرنسية.

خلال يوم الجمعة، التقى لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، برفقة ستة من وزرائه (الشئون الخارجية، التنمية والمساعدة الاجتماعية، حقوق الإنسان، إلخ)، برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.