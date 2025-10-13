صلاح وزوجته يحتفلان بالتأهل في أرضية ستاد القاهرة

احتفل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، برفقة زوجته ماجي، بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة.

وتواجد صلاح وزوجته في أرضية ستاد القاهرة الدولي للاحتفال مع لاعبي المنتخب بالتأهل، رغم عدم مشاركة النجم المصري في المباراة.

وكان المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، قد فضل إراحة صلاح خلال مواجهة غينيا بيساو، إلا أن الأخير حرص، إلى جانب عمر مرموش، على التواجد في أرض الملعب ومشاركة زملائه والجماهير فرحة الصعود للمونديال.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال في نسختها الحالية برصيد 9 أهداف.