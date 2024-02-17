 إعلام عبري: نتنياهو سيعرض على الحكومة خطة الهجوم على رفح الأسبوع القادم - بوابة الشروق
السبت 17 فبراير 2024 10:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إعلام عبري: نتنياهو سيعرض على الحكومة خطة الهجوم على رفح الأسبوع القادم

تل أبيب - معا
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 10:42 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 10:42 م
ذكرت "قناة 12" العبرية، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعرض الأسبوع القادم خطة هجوم الجيش على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، على الحكومة.

وورد في خبر القناة، أنّ الخطة تقضي بنقل الفلسطينيين في رفح إلى المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وأنّ الجيش الإسرائيلي لن يسمح للفلسطينيين الانتقال إلى المناطق الشمالية من القطاع.

وعطفت القناة، في نشرتها الإخبارية، على تصريحات الوزير في المجلس الحربي بيني جانتس، الجمعة، الذي دعا لمواصلة الحرب على غزة حتى في شهر رمضان المبارك، وتوسيعها إلى رفح، في حالة لم يعد المحتجزون الإسرائيليون من القطاع.

وتعلن إسرائيل حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك