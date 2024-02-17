هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام تشيلسي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل السيتي لمباراة تشيلسي، مساء اليوم السبت، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز - ناثان أكي

الوسط: رودري – فيل فودين – كيفين دي بروين

الهجوم: جيرمي دوكو – إيرلينج هالاند – جوليان ألفاريز