إيهاب جلال يعالج أخطاء لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

المران تضمن تدريبات خاصة للخط الهجومي تحت إشراف مدربهم الكابتن أحمد حسام المدرب المساعد حول سبل استغلال أنصاف الفرصة وآخرى على التسديدات والكرات العرضية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء وللوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

ويدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، الخميس الماضي، ضمن منافسات الدوري.